Peuter in zorgelijke toestand na val in water bij kindcentrum

Een peuter is vanochtend te water geraakt bij kindcentrum De Vlieger in Zwolle. Brandweer, politie en ambulances rukten met spoed uit. Een traumahelikopter landde vlak naast de school. Het kind is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren dinsdagochtend massaal aanwezig bij kindcentrum De Vlieger aan de Buckhorstlaan. Daar bleek een van de kinderen van een peutergroep in een watergang vlakbij terecht te zijn gekomen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Bericht aan ouders

Na de komst van meerdere ambulances en een traumahelikopter, is het jonge slachtoffertje in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. ‘De ouders van het kind zijn door ons geïnformeerd’, schrijft de directie van het kindcentrum aan ouders van andere leerlingen. ‘We leven mee met het betrokken kind en de ouders.’

Bij de naastgelegen Stadshoeve zitten mensen met jonge kinderen in de speeltuin. Daar en ook in de omgeving van de opvang staan ouders in groepjes over het voorval te praten.

Volledig scherm Een traumahelikopter is opgeroepen voor medische ondersteuning. © de Stentor

De directie laat in haar bericht weten dat ze merkt dat ‘veel ouders logischerwijs ongerust zijn’. Maar over een eventuele oorzaak van het incident is nog weinig bekend. ‘De politie en de Inspectie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.’

Emoties bij kinderen

Veel kinderen hebben de hulpdiensten gezien, maar geen zicht gehad op het slachtoffer, stelt de directie. Leerlingen van de basisschool zijn door medewerkers geïnformeerd over de situatie. Ouders krijgen via een informatieblad van Slachtofferhulp tips om met de emoties van hun kinderen om te gaan. Slachtofferhulp is voor hen ook telefonisch bereikbaar.

Bovendien is er vanavond een inloopmoment voor ouders van de peutergroep en de kinderdagopvang. Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen hier terecht met hun vragen en zorgen.

Reactie politie

Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland bevestigt dat er een kind te water is geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Op dit moment doen wij onderzoek naar de toedracht. Hoe het kind te water is geraakt, of er opzet in het spel was of dat het om een ongeluk gaat.”

Volledig scherm © Google Streetview / de Stentor