Peuter overleden na val in water in Zwartsluis

Honderden Lochemers hebben ‘geluk’: door foutje kregen ze uitnodi­ging voor coronavac­ci­na­tie

16 mei Een grote groep patiënten van de huisartsenpraktijk Roijé in Lochem heeft per abuis een uitnodigingsbrief ontvangen voor de coronavaccinatie. Volgens huisarts Matthijs Roijé is er iets fout gegaan met een bestand dat aangeleverd moest worden.