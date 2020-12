Pfizer-vaccin eerst naar ‘ring’ rond ouderen en gehandicapten

De bewoners van de instellingen volgens zelf dan iets later: het Moderna-vaccin - dat vanaf januari waarschijnlijk beschikbaar komt - is beter geschikt om hen mee in te enten.

Dat bevestigt een ingewijde na berichtgeving van NRC. Het Pfizer-vaccin moet extreem koel worden bewaard - 70 graden onder nul - en wordt geleverd per duizend doses. Dat maakt kleinschalige inentingen in verpleeg- en verzorgingshuizen - volgens plan de eerste doelgroep die een prik krijgt - lastig.