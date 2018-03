Pianostemmer herinnert zich niets van aanslag met hamer op dominee

Ook zou hij, ruim voor zijn daad, tegen een tante hebben gezegd dat hij naar de gevangenis zou gaan en dat dan al zijn problemen voorbij zouden zijn. Een en ander heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem gezegd bij de eerste niet-inhoudelijke zitting tegen pianostemmer B.



B. zou de bewuste novemberdag de piano van de kerk in Rhenoy stemmen. Zowel in zijn agenda als in die van de dominee stond de afspraak vermeld. B. stelde vast dat het instrument niet was te stemmen. De dominee verklaart dat B. haar vervolgens vanuit het niets neersloeg.



Wassenaar werd hevig bloedend gevonden en wist uit te brengen dat de pianostemmer uit Tricht haar met een hamer had aangevallen. Op verzoek van de advocaat van B. wordt ze binnenkort gehoord over haar versie van wat er is gebeurd.

'Het is foute boel'

B. reed na zijn daad naar zijn tante in Wadenoijen, schetst de officier van justitie het verdere scenario. Daar vertelde hij zijn tante: ,,Het is foute boel. Er is iets gebeurd in de kerk. Een ongeluk. Het is mijn schuld. Mijn leven is voorbij''.



Voor de deur van zijn tante zakt de verwarde pianostemmer in elkaar. B. blijkt later een hartaanval te hebben gehad. Vandaag bleek dat hij ruim een maand in coma heeft gelegen en pas twee weken geleden door de politie kon worden verhoord.



In de bus waarmee B. van Rhenoy naar Wadenoijen rijdt, vindt de politie later de agenda van dominee Wassenaar met daarin de factuur die hij heeft uitgeschreven voor het onderzoek aan de piano.

Een groot raadsel

In de Arnhemse rechtszaal keek B. vandaag schichtig om zich heen. Praten gaat hem moeilijk af en zijn handen kan hij niet bewegen. Zichzelf wassen gaat niet, daarom verblijft hij nog altijd in het gevangenishospitaal in Scheveningen.



,,Het is ook voor hemzelf de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij weet het niet'', aldus zijn advocaat Jan Peter van Schaik. De aanklager betwijfelt of de pianostemmer helemaal niks weet.



Volgens Van Schaik is het voor B. of hij in een verkeerde film terecht is gekomen. ,,Hij vindt het onaannemelijk dat hij dit heeft gedaan en zegt dat hij nog geen hond kan slaan. Het is één groot raadsel. En hij heeft groot verdriet dat hij iemand dit heeft aangedaan.’’

Dominee verlamd