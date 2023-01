Piepjong vuurwerkslachtoffer (11) moet oog en hand missen: ‘Ergste dat je kan overkomen’

Kunstenaar Willem de Ridder, me­de-oprichter Paradiso, overleden

Kunstenaar en radiomaker Willem de Ridder, een van de oprichters van de Amsterdamse clubs Paradiso en de Melkweg, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is ‘na een kortstondig ziekbed vredig heengegaan’, staat in een bericht op De Ridders website.

31 december