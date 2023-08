Pijnprikkels in jeugdzorginstellingen: ‘Het is alsof ze je pols breken’

Ivo, Anton en Karen ruimen afval op: ‘Samen kunnen we de wijken schoner maken’

Plandelen, ploggen, suppen met een prikker, steeds meer vrijwilligers trekken er regelmatig op uit om hun straat of het water te ontdoen van zwerfafval. Afgelopen weekend gingen in Utrecht honderden mensen aan de slag om de straten schoon te maken, maar ook in Rotterdam en Haarlem zijn initiatieven daarvoor. ,,Het is verslavend.”