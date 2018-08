Pinguïn overleden door chloortabletten in water van verblijf

Kerncentra­le Borssele langer dicht na storing

17:23 De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele blijft voorlopig gesloten. Vanwege een storing in een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt, ging de centrale afgelopen zaterdag uit bedrijf. Het bewuste onderdeel moet worden vervangen. Ook is door de storing schade ontstaan aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel, meldt eigenaar EPZ.