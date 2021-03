Pinkpop mogelijk verplaatst naar augustus

Gebombar­deer­de Afghanen eisen logboeken van Nederland­se F16's in Uruzgan

16 maart Vier Afghanen eisen van het ministerie van Defensie de logboeken op van Nederlandse F16's, Apache-gevechtshelikopters en een pantserhouwitser die tijdens een nacht in juni 2007 zijn ingezet in de Chora-vallei in de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat schrijft Trouw.