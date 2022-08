Plan ingediend voor school waar kinderen rondlopen met nepwapens

Rutte en Kaag spreken met banken over stikstof­cri­sis, maar niemand slaat met de vuist op tafel

Het is ook Johan Remkes niet gelukt Nederlandse banken te verleiden hun portemonnee te trekken om de stikstofcrisis te bezweren. Een zware delegatie van het kabinet was afgereisd naar Arnhem om in gesprek te gaan met de grote Nederlandse banken. Anders dan goede voornemens leverde het voorlopig niets op.

15:59