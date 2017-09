Plastic scheiden amper winst voor het milieu

Volgens de onderzoekers wordt het ingezamelde plastic verwerkt tot een nieuw basisproduct van ,,matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is.'' Dat leidt uiteindelijk tot het alsnog verbranden van het gescheiden afval.



Het planbureau pleit ervoor om het ingezamelde plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. ,,Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst'', aldus het CPB.



De bijdrage van het recyclen van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. ,,Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep.''