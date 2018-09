Plensbuien zorgen voor wateroverlast in midden en westen van het land

Door de hevige regenval is vanochtend de snelweg A20 in beide richtingen afgesloten ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein. Het water liep daar niet meer snel genoeg weg. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via de zuidkant van Rotterdam.



De brandweer moest ook in Amersfoort in actie komen vanwege de wateroverlast. Onder andere een tunnel bij station Schothorst staat helemaal blank. Veel reizigers kwamen hierdoor te laat op hun werk of op school. Een groep jongeren probeerde om over te steken via het spoor.



Ook in Woerden liep vanochtend een tunnel onder water. Een auto kwam daardoor stil te staan. In Boskoop liepen diverse kelders onder water en in Gouda stond er file omdat ouders massaal de auto pakten om hun kinderen naar school te brengen.