Plots zagen we het gezicht van de activisten, en dat zag er op zijn zachtst gezegd niet fraai uit

Winkeltje van Isa (12), Mares (10) en Madelief (7) overhoop gehaald - maar zusjes laten zich niet kisten

19 augustus De koelelementen lagen uitgespreid over de grond, alle blikjes fris waren spoorloos verdwenen en uit de vriezer was een complete lade gerukt. Zusjes Isa, Mares en Madelief de Regt wisten dinsdag niet wat ze zagen nadat onverlaten ’s nachts hadden huisgehouden in hun winkeltje Zus en Zo. Madelief (7): ,,En de vriezer stond open, dus alle ijsjes waren helemaal gesmolten!”