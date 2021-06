Plotselinge overstromingen door hevig onweer in zuiden van Limburg, KNMI geeft code oranje af

De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name Landgraaf en Kerkrade. Terwijl veel straten in Kerkrade blank staan, is er in de Velhofstraat in stadsdeel Eygelshoven een gaslek ontstaan. Of er een verband is met de hevige onweersbuien kon een woordvoerster van de brandweer nog niet direct zeggen. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een supermarkt en een zorgcentrum zijn in verband met het gaslek ontruimd. Enexis is ter plaatse.