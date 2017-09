Plunderingen grotere deceptie dan orkaan

Eindelijk kan Kitty Algra met haar partner weer een normale wereld binnen stappen. Waar de huizen nog gewoon daken hebben, er stroom is, mobiele telefoons en internet. Doodsangsten hebben ze uitgestaan, vertellen ze op de luchthaven van Curacao als ze worden opgevangen door reisorganisatie TUI. ,,Die orkaan is overweldigend. Het dak was eraf, alle ruiten vlogen eruit. Gelukkig zaten wij veilig in de shelter en konden we de orkaan rustig uitzitten.’’



Eigenlijk begon de grote ellende pas daarna. ,,Direct na de storm liepen mensen met honkbalknuppels te plunderen. Dat was een nog grotere deceptie dan de orkaan zelf,’’ zegt ze.



Kitty en de andere nog achtergebleven gasten sloten zichzelf op in het hotel en wachtten rustig op wat komen ging. Er was genoeg te eten en te drinken, mede omdat het hotel niet helemaal was volgeboekt. ,,Ik had wel het gevoel dat we het hier een tijdje uit konden houden. Gelukkig hadden zij nog stroom waarmee de koeling aan de praat gehouden kon worden. Anders hadden we een groter probleem gehad.’’