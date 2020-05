Poezen ingespoten met corona om besmettelijkheid te testen

Het onderzoek wordt onder meer gedaan door de Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Van katten is bekend dat ze vatbaar zijn voor corona’’, stelt viroloog professor Wim van der Poel van de WUR. ,,Het is de bedoeling dat we gaan kijken wat voor ziektebeeld het precies brengt bij katten, of de dieren ziek worden en hoe snel en of mensen ook door katten geïnfecteerd worden.’’'

Idee is dat op die manier het risico van de verspreiding van corona door de huisdieren beter ingeschat kan worden. Ook kan zo worden bekeken hoe corona-infecties bij katten kunnen worden voorkomen.

Opgelopen van een nerts

Lang is gedacht dat dat risico niet zo groot is en dat dieren het eerder van mensen krijgen dan andersom. Maar nu bestaat het vermoeden dat een medewerker van een nertsenboerderij in Noord-Brabant het coronavirus heeft opgelopen van een nerts. Landbouwminister Schouten heeft nu opgedragen om meer dan 100 nertsenboerderijen te onderzoeken op corona.

,,Daar zijn we dag en nacht druk mee’’, vertelt Van der Poel. ,,Alle dieren die komen te overlijden worden onderzocht.’’

De meeste andere dieren lijken minder bevattelijk voor het virus, hoewel het ook al een keer bij een hond is vastgesteld. Wel zouden apen het virus op de mens kunnen overbrengen, reden waarom Ouwehands Dierenpark in Rhenen de verzorgers mondkapjes laat dragen en afstand laat houden.

Niet knuffelen of laten likken

Van der Poel raadt mensen aan altijd even hun handen te wassen als ze hun kat hebben geaaid. Ook adviseert hij mensen die coronaverschijnselen hebben de kat even binnen te houden en deze niet te knuffelen of laten likken.