Poging ‘carjacking’ Van Bommel verbaast experts: ‘Pakkans veel te groot’

Mark van Bommel ochtend na bedreiging met vuurwapen bekomen van de schrik: ‘Natuurlijk’

Mark van Bommel heeft in de nacht van maandag op dinsdag de schrik van zijn leven gehad. De Nederlandse trainer van Royal Antwerp werd door een gewapende man opgewacht in de parkeergarage van zijn appartement in Antwerpen. De coach ontsnapte aan carjacking. Zowel de politie als Van Bommel zelf heeft het voorval bevestigd aan Het Laatste Nieuws. Dinsdag leidde hij gewoon de training.

13:00