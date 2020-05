Polen en Roemenen elke dag in volle busjes van Emmerik naar Nederland: ‘Voor ons is corona niet meer dan een griepje’

EMMERIK - Nergens in deze regio wonen naar verhouding zoveel arbeidsmigranten als in Emmerik, het verpauperde grensstadje am Rhein . Wie de Oost-Europeanen wil vinden, moet kijken waar er een busje van Horizon voor de deur staat.

,,Karantén?” Florian voert, met achter zich in de deuropening drie jonge mannen en twee jonge vrouwen, het woord in onverstaanbaar Duits. Het is woensdagavond en de deur gaat pas na herhaaldelijk kloppen open.

Voor de woning aan de Eltenerstrasse in Emmerik staat een busje van het Velpse uitzendbureau Horizon. Daarmee rijden de zes Roemenen dagelijks naar hun werk.

Quote Hun etensres­ten spoelen ze zo op straat het riool in. Ze gaan naar dezelfde supermarkt als ik. Ja, ik ben bang dat ze besmet raken met corona en dat ik het dan ook krijg

,,Karantén", vraagt Florian nogmaals. Het kwartje valt: karantén staat voor quarantaine. Maar wat bedoelt de kleine man met het donkere baardje?

Dat een van hun besmet is met corona en ze twee weken in quarantaine zitten op last van de Nederlandse en Duitse overheid? Of denkt hij dat we de overheid zijn en aankloppen om hun in quarantaine te plaatsen?

Embrica decora

Twee dagen daarvoor gaat burgemeester Peter Hinze ons voor in de ruime raadzaal van het Duitse grensstadje. Emmerik was ooit - tot het vernietigende geallieerde bombardement van oktober 1944 - een parel en werd liefkozend Embrica decora (het prachtige Emmerik) genoemd.

Volledig scherm Peter Hinze, burgemeester van Emmerik. © Jan Ruland van den Brink Na de oorlog herrees het stadje wonderbaarlijk maar de laatste decennia doet alleen de promenade langs de rivier nog denken aan de oude luister. Er is steeds meer leegstand in het centrum. Het stadje verpaupert.

Hinze is blij eindelijk Nederlandse journalisten over de vloer te hebben. Er is een corona-uitbraak bij Vion in Groenlo en 79 van de besmette arbeidsmigranten woont in Duitsland. Alleen is die maandag dan nog niet duidelijk waar.

Hinze heeft er slapeloze nachten van. Het is niet de vraag óf er besmette arbeiders in zijn gemeente wonen. ,,Maar hoeveel”, zegt Hinze. ,,Zijn het er twee? Of 79?” Twintig, zo blijkt de volgende dag. De arbeidsmigranten gaan met huisgenoten en al twee weken in quarantaine.

Ook in Kleef, Isselburg, Rhede en andere Duitse grensplaatsen wonen Oost-Europese arbeidsmigranten die - vaak in de vleesindustrie - werken in Nederland. Maar nergens wonen er in verhouding zoveel als in Emmerik.

'11 procent Oost-Europeaan’

,,Zeker 11 procent van onze inwoners is Oost-Europeaan", zegt de burgemeester van het stadje dat 31.000 inwoners telt. ,,Hier wonen 3600 arbeidsmigranten, denken we. Daaronder ook hun vrouwen en kinderen. Aanvankelijk vooral Polen die het vorige decennium al kwamen. Nu wonen hier ook 600 Roemenen."

Maar er kunnen wel eens veel meer arbeidsmigranten in zijn stad wonen, denkt Hinze. ,,Omdat de migranten zich de eerste drie maanden niet hoeven in te schrijven, denken we dat het getal van 3600 aan de lage kant is. Het zijn er misschien wel 1000 meer. Helemaal zicht krijgen we er niet op. De migranten verschuiven van locatie naar locatie. En ineens wonen er meer mensen in een huis dan gemeld.”

‘In 1 uur in de Randstad’

Er zijn meerdere redenen waarom Duitsland en met name Emmerik interessant is om te wonen voor de arbeidsmigranten, die vooral in Nederland werken. Het grensstadje ligt gunstig aan de snelweg, zegt Hinze: ,,Vanaf hier is de Randstad in een uur bereikt.”

Quote Voor ons is corona niet meer dan een griepje Robert

Maar de belangrijkste reden is dat er veel woningen - met name in de desolate, verpauperde wijken van het stadje - te koop zijn voor een lage prijs.

Hinze: ,,Mensen die dertig, veertig jaar niets aan hun huis hebben gedaan, vinden in uitzendbureaus - die er hun werkkrachten in onder willen brengen - snel een koper. De verkoper is blij. Maar de buurt niet. In een huis waar voorheen een gezin met vier mensen leefde, wonen nu soms tien of twintig arbeidsmigranten. Dat mag ook volgens de wet: voor één persoon is negen vierkante meter voldoende. Maar in tijden van corona wordt het gevaarlijk.”

Flat Frenkenstrasse

Volledig scherm 23 van de 32 bordjes in de flat hebben een Oost-Europese naam. © DG Emmerik telt zeker veertig locaties waar arbeidsmigranten wonen. Een van de bekendste is de flat aan de aan Frenkenstrasse, te zien aan de linkerzijde als vanaf 's-Heerenberg het stadje wordt ingereden. De groezelige flat telt acht verdiepingen. De bordjes bij de entree vertellen dat in 23 van de 32 woningen arbeidsmigranten wonen: de namen variëren van Simek tot Szprot tot Jankowsi.

,,Geïntegreerde Polen die hier al twaalf jaar zijn", zegt Hinze, als hem naar de flat wordt gevraagd. ,,Arbeiders die hier alleen wonen of met hun vrouw en kinderen.” Deze flat is het probleem niet. Maar wel bijvoorbeeld de wijk tussen het treinstation en de haven. ,,Traditioneel een wijk voor de minder bedeelden", zegt Hinze. ,,Nu wonen daar ook vluchtelingen. En arbeidsmigranten.”

De Blücherstrasse is de directe verbinding tussen station en havengebied. Hoe verder van het station, hoe unheimischer het wordt. Op het trottoir staat een verlaten wasmachine. 's Avonds staan hier veel busjes van arbeidsmigranten geparkeerd.

Etensresten riool in

Peter Raaf (59) loopt zijn voortuin uit. Hij wijst op een huis, iets verderop. ,,Daar wonen misschien wel vijftien of twintig arbeidsmigranten bij elkaar", zegt hij. ,,Hun etensresten spoelen ze zo op straat het riool in. Ze gaan naar dezelfde supermarkt als ik. Ja, ik ben bang dat ze besmet raken met corona en dat ik het dan ook krijg. Ik zit in de risicogroep.”

Overdag staat er een Skoda met Roemeens nummerbord in de tuin en doet niemand open. 's Avonds verschijnt Robert (33) in de deuropening, alleen gekleed in zwembroek. Achter hem luistert een andere bewoner, zittend op de trap, mee. Robert geeft op alle vragen vriendelijk antwoord. Hij en zijn negen medebewoners zijn Roemeen en werken voor Vion in Scherpenzeel.

‘Corona is voor ons een griepje’

,,Voor corona zijn we niet bang", zegt Robert. ,,We zijn jong. De oudste is 44. Voor ons is corona niet meer dan een griepje. In ons busje rijden we met zes man naar Scherpenzeel waar we 's morgens om vijf uur beginnen. Twee voorin, twee in het midden en twee achterin. Geen probleem, ruimte zat. Om een uur 's middags gaan we weer naar huis.”

Robert klaagt niet. Het werk is goed, de verdiensten ook. Hij wijst op het busje voor de deur van Horizon. ,,Dit huis is ook van Horizon en telt vijf kamers. We wonen met z'n tweeën op een kamer. Elke kamer kost 660 euro.” Wat Horizon maandelijks 3300 euro oplevert. Geen uitzonderlijk bedrag in deze branche. Volgens burgemeester Hinze lopen de huren per maand voor migranten uiteen van 250 tot 320 euro per maand. Wat neerkomt op zo'n 10 euro per nacht.

‘Vion gesloten?’

Terug naar de Eltenerstrasse. Van quarantaine is geen sprake, maakt Florian duidelijk. Deze woensdag is hij met zijn huisgenoten immers nog naar het werk geweest in Apeldoorn, bij Vion. We pakken de telefoon en toveren een bericht met foto tevoorschijn waarin staat dat de slachterij eerder die middag is gesloten door de Nederlandse overheid. Dit omdat arbeidsmigranten van het bedrijf te dicht op elkaar zitten als ze in busjes naar Vion rijden.