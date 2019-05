Politie Amsterdam maakt identiteit verdachte van dodelijke schietpartij bekend

De Amsterdammer schoot, zo is het vermoeden, in de nacht van vrijdag op zaterdag de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere neer in parkeergarage The Bank in de Amstelstraat. Gefferie overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Aan de schietpartij ging volgens meerdere bronnen een ruzie bij een parkeerautomaat vooraf. In de parkeergarage was het op dat moment erg druk door bezoekers die uit de naastgelegen nachtclubs Blue Ivy en Club Air kwamen.