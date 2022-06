Politie arresteert eerste tien boeren, groot team speurt naar meer verdachten

Meer incidenten

De belaging van Van der Wals huis mag dan het meest in het oog springen, er waren veel meer incidenten: in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe werden politiebusjes belaagd en zijn agenten in het nauw gedreven. Op de A1 bij Stroe werd de snelweg langdurig geblokkeerd. Politieauto’s en -busjes werden door tractoren klemgereden en van enkele politiemotoren zijn banden lekgestoken.

Bij een van de boerenprotesten werd volgens Woelders door een politieagent een taser ingezet, maar het is niet duidelijk waar dit precies het geval was en of daardoor iemand kon worden aangehouden. Pepperspray kon op de verschillende locaties volgens de politiechef niet worden ingezet omdat dat ook de agenten ter plaatse in de problemen zou brengen.

Onacceptabel

Politiechef van Oost-Nederland, Janny Knol, noemt het ‘onacceptabel hoe op sommige plaatsen in onze eenheid politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven. In sommige situaties voelden collega’s zich zelfs genoodzaakt om op de noodknop te drukken.’ De politie zegt te respecteren dat boeren willen demonstreren, dit is immers een grondrecht. ,,Maar zodra er grenzen worden overschreden, treden we op. We zijn dan ook een groot opsporingsonderzoek gestart en hebben al herkenbaar beeldmateriaal. Dus als je gisteravond niet bent aangehouden, betekent dat niet dat je hiermee wegkomt. Ook zullen we de schade verhalen die aan politievoertuigen is aangericht.”