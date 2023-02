Politie arresteert man (28) in mysterieuze vermissingszaak Wico van Leeuwen

Een 28-jarige man uit Borculo is maandag gearresteerd in verband met de vermissingszaak van Wico van Leeuwen. De aangehouden Borculoër wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij de mysterieuze verdwijning van zijn plaatsgenoot, die al sinds mei vorig jaar spoorloos is.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, behalve met zijn advocaat. De politie kan dan nu ook geen verdere mededelingen doen over het onderzoek of over de verdachte, aldus een woordvoerder.



Wico van Leeuwen verdween op 17 mei vorig jaar. Hij zei naar een huis aan de Heerlijkheidstraat in Borculo te gaan, waar hij op dat moment verbleef. Waarschijnlijk is hij daar wel geweest, maar sindsdien is geen spoor meer vernomen van de 48-jarige Achterhoeker.

De politie gaat ervan uit dat Van Leeuwen slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer leeft.

In het onderzoek zijn al verschillende doorzoekingen geweest van het genoemde huis en nog een andere woning in Borculo, het dreggen van een vijver in Eibergen en zoeken in het Twentekanaal bij Enschede en een zoektocht in een bosgebied bij Haarlo.

Volledig scherm Wico van Leeuwen. © Opsporing Verzocht

Opnieuw in Opsporing Verzocht

Laatste keer dat het huis aan de Heerlijkheidstraat in Boruclo is doorzocht was twee weken terug. Of die zoektocht aanleiding heeft gegeven voor de arrestatie, is niet duidelijk.

De verdwijning van Van Leeuwen is ook al meerdere malen aan de orde geweest in het tv-programma Opsporing Verzocht. Vorige week werd daarin bekendgemaakt dat 10.000 euro beschikbaar was voor degene die de gouden tip zou geven, die zou leiden tot de oplossing van de vermissingszaak. Die uitzending heeft meerdere tips opgeleverd.

Deze dinsdag (28 februari) is in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht voor de vermissingszaak, zo meldt de politie. ‘In de hoop dat we de familie en nabestaande van Wico duidelijkheid kunnen geven wat er gebeurd is met Wico’.

Mensen die nog informatie hebben rond deze zaak, kunnen die delen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. ,,Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek”, aldus de woordvoerder.