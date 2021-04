Politie beëindigt straatfeest met honderden mensen in De Goorn, publiek gooit met glas

UpdateNaar schatting drie- tot vierhonderd mensen waren sinds vanmiddag in het Noord-Hollandse De Goorn samengekomen voor een groot straatfeest. Ze vierden er de jaarlijkse kermis van het dorp. De politie was van begin af aan aanwezig en besloot uiteindelijk iets voor 21.30 uur in te grijpen. De sfeer werd grimmiger en enkele tientallen agenten maakten een einde aan het feest.

Aanvankelijk was de sfeer vooral gemoedelijk en keek de politie slechts toe, om ‘de situatie beheersbaar te houden’. De feestgangers, jong en oud, barbecueden en dronken bier. Her en der schalde muziek. Ze hadden zich verzameld op verschillende erven aan de straat met dezelfde naam als het dorp in de gemeente Koggenland. Onderlinge afstand werd er niet door de feestgangers gehouden. De politie sloot de straat af voor verkeer en surveilleerde.

Dit weekeinde zou er in De Goorn de jaarlijkse kermis zijn, maar deze kan vanwege de coronamaatregelen - net als vorig jaar - niet doorgaan. De - vooral jongere - mensen in De Goorn lieten zich het feestje echter niet ontnemen. ,,Het is kermis, we laten ons dat feestje niet ontnemen”, zei een feestganger. ,,We weten dat het niet mag, maar nu even schijt aan corona.”

Kort voor 21.30 uur greep de politie alsnog in en veegde zij de straat schoon. Het feestende publiek gooide met glas. De politie was met honden ter plaatse en gebruikte de wapenstok.

Feest Cambuursupporters

Gisteravond werd in Leeuwarden ook besloten tijdens een spontaan feest niet te handhaven op de coronaregels. Het ging toen om zo'n tweeduizend Cambuursupporters die zich bij het stadion hadden verzameld om er de terugkeer van hun club in de Eredivisie te vieren.

,,Er is continu gemonitord via de camera’s. Omdat het ging om een grote groep mensen is ervoor gekozen om het beheersbaar te houden in plaats van te handhaven’’, zei woordvoerder Rob Leemhuis tegen de Leeuwarder Courant. De politie hoefde er niet in te grijpen.

