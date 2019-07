Politie bevestigt: Albanese politicus slachtoffer van misdrijf

Lato was zelfverklaard president van de niet-erkende republiek Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland. Vanuit zijn woonplaats Afferden streed hij voor onafhankelijkheid van ‘zijn’ volk.



De president huurde een woning aan de Kerkdam in Afferden, in de omgeving vooral bekend door de Nederlandse, Amerikaanse en Chameriaanse vlaggen die elk aan een vlaggenstok op de oprit wapperen. In januari kreeg hij nog een reprimande van de gemeente Druten omdat het huis werd bewoond door meerdere huishoudens: iets wat overigens direct werd opgelost doordat de tweede bewoner zich uitschreef.



Privé zat Lato financieel aan de grond, zo erg dat hij in april dit jaar als persoon bankroet werd verklaard. Uit het faillissementsverslag van zijn curator blijkt dat Lato geld had geleend van een bedrijf. Door rente zou die schuld zijn opgelopen tot een bedrag van meer dan twee ton.