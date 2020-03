Politie bevrijdt kindje bij ‘verwarde moeder uit chaotische woning’: ‘Onder de arm en wegwezen’

Politie Harderwijk heeft dit weekend een kind aangetroffen in een situatie waarbij sprake was van ‘kind onder de arm meenemen en wegwezen’. Dat schrijft de politie op Facebook. Wat die omstandigheden waren, licht de politie in dat bericht niet toe. Wel dat het kind voorlopig niet teruggaat naar de ouders en dat de rechter moet oordelen hoe het nu verder moet.

,,Een aantal keren per jaar loopt er een klein hummeltje rond op het bureau in de nachtelijke uren. We treffen soms kinderen aan in erbarmelijke omstandigheden. Soms zo erg dat hulp niet afgewacht kan worden. In zulke situaties is het even kort gezegd: kind onder de arm meenemen en wegwezen’’, schrijft wijkagent Jurion Veenstra op Facebook .

,,We nemen het kind dan mee naar het bureau en leggen dan contact met het crisisnummer van Jeugdbescherming Gelderland. Zij regelt een ‘spoed uithuisplaatsing. Het kind wordt dan op een opvangadres geplaatst of er wordt gekeken naar een veilige geschikte plek binnen de sociale kring van het kind.

Heftig en triest

De melding van afgelopen nacht was onheilspellend. Na onderzoek bleek gelukkig niet te kloppen wat de melding impliceerde. Feit was wel dat dit hummeltje op de foto niet in zijn eigen bed sliep vannacht maar op het bureau een achttal geüniformeerde oppassers had’’, aldus Veenstra.

,,Voor dit kindje is een geschikte en veilige plek gevonden. Of het kindje ooit weer teruggaat naar huis is aan de kinderrechter. Tijdens dit soort meldingen besef je dat veiligheid en geborgenheid niet voor ieder kind in Nederland vanzelfsprekend is. Gelukkig besef je ook dat je daar die nacht een bijdrage aan kan leveren om dat te veranderen. Blijven heftige en trieste situaties!’’, constateert de agent.

Privacy

Bij Jeugdbescherming Gelderland willen ze omwille van de privacy van het kind niet reageren op dit incident. Gevraagd om een toelichting op zijn Facebook-bericht is wijkagent Jurion Veenstra ook terughoudend. ,,Omwille van de herleidbaarheid wil ik niet zeggen waar dit zich in ons werkgebied heeft afgespeeld. Het zijn ouders die slechte keuzes maken, maar bij teveel informatie kan het kind er later last van krijgen.” Hij wil wel zeggen dat het om een jongetje van 'bijna 3 jaar’ ging en dat die aangetroffen werd in een woonsituatie die er chaotisch uitzag.