Politie Brabant waarschuwt voor brieven over ‘failliete’ ING en Rabobank

In de (bijzonder slecht geschreven) brieven wordt gesteld dat de banken ING en Rabobank hun faillissement hebben aangevraagd en dat klanten daardoor binnenkort niet meer bij hun geld zouden kunnen. Het faillissement zou volgens de schrijver van de brief op 7 januari uitgesproken worden. Banken en de overheid zouden dat volgens de schrijver met opzet stil willen houden. Daarnaast wordt in de brief opgeroepen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via een e-mailadres dat begint met ‘ bankengaandicht ’.

Niet intrappen!

De politie roept iedereen op vooral niet in de brief te trappen en ook geen contact met dat e-mailadres te zoeken. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit niet echt is en dat u er vooral niet op in moet gaan’’, aldus een woordvoerder namens de politie op sociale media.



,,Wij vragen jullie vooral waakzaam te zijn op de bezorgers van deze brief. Zien jullie verdachte personen en vertrouwen jullie het niet? Bel dan vooral 112. Vermeld daarbij het signalement en welke richting de persoon is opgelopen.’’



De waarschuwing van de politie wordt op sociale media massaal gedeeld.