Politie controleert pleziervaart: Agressief wordt het op het water nooit

‘Dit is de rottigste periode’: Overlast door eikenpro­ces­sie­rups groot

14:21 Het is welhaast onmogelijk om op dit moment nog een ongediertebestrijder te vinden die je tuin van de eikenprocessierups ontdoet. Het diertje vormt dit jaar zo'n plaag, dat bestrijders tot over hun oren in het werk zitten. Mensen durven hun tuinen niet meer in en de meeste bedrijven komen niet eens meer langs, zo blijkt.