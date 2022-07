Politie deelt 200 boetes uit voor boerenblokkades op maandag, minstens zeven aanhoudingen

Bij de boerenprotestacties op maandag zijn tot dusver zo’n tweehonderd boetes uitgedeeld, met name aan mensen die op de snelweg reden met trekkers. Dat zei politiecommandant Willem Woelders bij talkshow Op1. Ook zijn er zeker zeven mensen aangehouden bij blokkades van distributiecentra in Friesland, werd later op de avond duidelijk.

In het hele land werden volgens Woelders zo’n vijftien distributiecentra van supermarkten en meerdere snelwegen geblokkeerd. Volgens de politiechef zijn grote problemen uitgebleven. ,,Het is niet tot grote ordeverstoringen gekomen”, zegt hij in een aparte verklaring. ,,Wel werd het op sommige plekken onrustig.”

Behalve boeren namen ook vissers en vrachtwagenchauffeurs deel aan de acties, aldus Woelders. Het ging volgens hem vooral om bliksemacties en om blokkades van distributiecentra. Overigens waren die maandagavond op sommige plaatsen nog aan de gang en weigeren boeren op die plaatsen te vertrekken. In Heerenveen en Sneek is de ME ingezet bij dergelijke blokkades. In Sneek zijn daar vier mensen bij aangehouden en in Heerenveen drie.

Boeren blokkeren de toegangswegen naar een distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein.

Snelwegen

Op de snelwegen waren er onder meer blokkades op of bij de A1, de A73, de A67, de A6 en de A28. Dat zorgde voor vertraging voor het verkeer en in sommige gevallen ging de weg helemaal dicht. Ook kwamen agrariërs met trekkers naar het Mediapark in Hilversum en een afvalwerkingsbedrijf in Hengelo. Ook op provinciale wegen zorgden boeren voor verkeershinder. Op de N640 bij Etten-Leur kregen twintig mensen een boete omdat ze tegen de regels in met een landbouwvoertuig de weg op gingen. In Harlingen, IJmuiden, Den Helder en Lauwersoog blokkeerden vissers enige tijd de haven.

Volgens Woelders was de politie snel ter plaatse waar er blokkades waren. ,,De landelijke vereniging van distributiecentra gaf de indruk dat de politie niet zou optreden. Maar dat is niet aan de orde. Het lokale gezag stuurt ons aan en dat is hier en daar ook gebeurd.” Op de meeste plekken was er volgens de politiecommandant ‘redelijke communicatie’ mogelijk met de actievoerders.

De politie was aanwezig op de A67 in de buurt van Eindhoven om in te grijpen bij een boerenprotest.

Paraat

Het is nog niet duidelijk voor de politie wat er de komende tijd aan mogelijke acties gaat gebeuren. ,,Wij blijven als crisisorganisatie gewoon paraat”, aldus Woelders. “De eenheden maken hun eigen plaatje voor de komende dagen op grond van de informatie die er ligt. Om eventueel snel te kunnen reageren op acties. Wij blijven dat op nationaal niveau ook volgen.”

De Koninklijke Marechaussee stond klaar om op treden als boeren met tractoren de snelwegen rond luchthaven Schiphol wilden blokkeren.

Politiechef Willem Woelders van de Landelijke Eenheid praat met collega's na de pers te woord te woord te hebben gestaan over de boerenprotesten in het land.