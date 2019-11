Politie doet invallen in onderzoek naar organisatie voortvluchtige Ridouan Taghi

De Utrechtse politie heeft vandaag op zeven plekken in en rond Utrecht invallen gedaan in een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband dat samenwerkt met de organisatie van Ridouan Taghi. Het onderzoek leidde vorige week al tot de aanhouding van diens neef , op verdenking van het organiseren van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Bij de invallen zijn door de politie auto’s, motoren, goederen, gegevensdragers en een groot geldbedrag in beslag genomen. Het criminele samenwerkingsverband zou volgens de politie zwaar excessief geweld faciliteren. Daarbij gaat het concreet om het leveren van voertuigen die worden gebruikt bij liquidaties, ram- en plofkraken en het voorbereiden daarvan.



Hoeveel geld de politie in beslag heeft genomen, wil ze niet zeggen. ,,Ook kunnen we vanwege het belang van het onderzoek niets zeggen over eventuele aanhoudingen.” Ook waar de politie precies invallen heeft gedaan, wil de woordvoerder niet zeggen.



Samenwerking met Taghi

Volgens bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek werkt deze groepering samen met de voortvluchtige Ridouan Taghi. Hij wordt internationaal gezocht vanwege het opdracht geven tot verschillende moorden in de onderwereld. Ook zou hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) opdrachtgever zijn van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum. Het OM heeft een recordbedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

De politie stelt dat het onderzoek naar deze Utrechtse groepering al enige tijd liep. Anouar Taghi, een neef van Ridouan, zou een van de belangrijkste figuren zijn. Toen bleek dat de Amsterdamse recherche hem zocht voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, werd besloten dat hij zou worden aangehouden door de Amsterdamse politie, melden goed invoerde bronnen. De politie ziet in hem het brein van de liquidatie. Eerder werden al drie andere personen aangehouden. Een week later volgden de invallen in het lopende onderzoek naar het faciliteren van liquidaties. De politie zal ongetwijfeld met veel belangstelling uitkijken naar de berichten die worden aangetroffen in de gegevensdragers die in beslag zijn genomen bij de invallen.