Opnieuw warmtere­cord: nooit eerder zoveel zomerse dagen

14:43 Vandaag werd met de 42ste zomerse dag van dit jaar een nieuw record gevestigd: nooit eerder was het in de eerste zeven maanden zo vaak 25 graden of warmer in Nederland. De komende weken blijft het warm, en kan misschien zelfs het record van het aantal zomerse dagen in een heel jaar verbroken worden.