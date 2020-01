Politie dreigt foto verdachte van vuurwerkexplosie bij woning Urk vrij te geven

Zondag 3 november werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat 2 november aan de politie doorgaf dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat. De ontploffing werd volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom.



De explosie veroorzaakte een enorme ravage, met name bij de entree van de woning. De voordeur lag in stukken verspreid voor het huis en ook een aantal dakpannen was losgekomen door de klap. Binnen viel onder andere een tussenmuur om en werd de deur naar de woonkamer uit z’n scharnieren geblazen. Ook de trap raakte beschadigd. Volgens de politie raakte niemand gewond.