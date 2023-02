‘Politie en OM misten relevante signalen voor moord Peter R. de Vries, Derk Wiersum en broer kroongetuige’

Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). ‘Relevante signalen hebben niet altijd hun weg gevonden’, citeert de redactie uit het voorlopige onderzoeksrapport. Daarin beschrijft de OVV gedetailleerd welke contacten er waren tussen veiligheidsbeambten van verschillende overheidsdiensten en de drie doelwitten in aanloop naar hun dood. ‘Dit laat verschillende systeemfouten zien.’

‘Zelfs cruciale aanwijzingen vanuit de recherche bleven buiten beeld van de teams die de dreigingsanalyes maakten. “Dit is het gevolg van silo’s binnen de politie (…) waardoor uitwisseling van informatie tussen politieonderdelen niet of moeizaam tot stand komt.” Met ‘silo’s’ wordt verkokering bedoeld, eenheden die met hetzelfde onderwerp bezig zijn maar dit onderling niet van elkaar weten.’

Geen commentaar

De Onderzoeksraad wil niet reageren. ,,Dat doen we nooit bij een conceptrapport’’, zegt een woordvoerster tegen deze nieuwssite. ,,Wij komen zelf naar buiten met een rapport zodra dat is afgerond.’’

De OVV onderzoekt welke fouten zijn gemaakt in de (afspraken over de) beveiliging rond de drie mannen die werden vermoord in de marge van het Marengo-proces. Kroongetuige Nabil B. getuigt in dat proces over de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Zijn getuigenis is zo gevaarlijk dat zijn broer, zijn voormalige advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden vermoord.