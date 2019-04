Politie gaat amateurspeurder in zaak Willeke Dost arresteren voor opruiing

Jan Huzen, een van de mannen die actief zoekt naar de in 1992 in het Drentse Koekange verdwenen Willeke Dost, wordt vandaag gearresteerd vanwege opruiing. Dat meldt de politie Drenthe op Twitter. De politie had hem gevraagd niet meer op eigen houtje zoekacties te starten, maar hij luisterde daar niet naar, stelt de politie. ,,De maat is nu vol.”

Op Facebook deed Huzen meerdere malen oproepen om weer te gaan graven. De politie zegt het te waarderen dat burgers zich betrokken voelen, maar stelt dat Huzen niet constructief handelt. Er werd al meerdere malen gegraven naar resten van Willeke Dost, ook op aanwijzing van particuliere speurders. Dat leidde tot op heden niet tot resultaat.

Nu is er echter een nieuwe plek in beeld, zegt Ab Bruintjes, medespeurder van Huzen. ,,We weten tot op de centimeter nauwkeurig waar we moeten zoeken, hebben GPRS-gegevens. Ik vind dat het OM hier verkeerd mee omgaat. Jan stelt zich misschien wat activistisch op, maar er zit wel een enorme drijfveer achter. Het leeft gewoon, veel mensen willen duidelijkheid. Pak nou die schep, dan is het over en uit.”

De politie wil daar niks van weten. Omdat Huzen zich zelf niet meldt, wordt hij later vandaag gearresteerd. Huzen geeft aan dat rustig af te wachten. Op Facebook heeft hij een foto van zichzelf gepost. ,,Nog even genieten van alle vrijheid!! Binnen 2 uur gaan ze over tot arrestatie”, schrijft hij er bij.