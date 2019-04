Politie gaat opnieuw in de fout door persoonsgegevens online te zetten

In 2016 en 2017 deed de dataredactie in samenwerking met De Monitor (KRO-NCRV) al onderzoek naar politievlogger Jan-Willem Schut (toen Almere) en Tess (korps Amsterdam). Toen bleek dat er in 28 van de 149 video’s persoonsgegevens waren te zien. Na het onderzoek door De Monitor en Pointer naar de herleidbaarheid van personen, beloofde de politie beterschap door onder meer beter intern toezicht. In mei 2018 publiceerde de politie ook instructies voor het gebruik van sociale media. Die instructies lijken echter niet te helpen.

Politievlogger Schut heeft sinds de nieuwe instructies op zijn Youtube-kanaal tientallen nieuwe video’s geüpload. Pointer analyseerde deze nieuwe video’s aan de hand van die instructies. Uit dit onderzoek blijkt dat zich in 53 onderzochte video’s 22 incidenten voordoen waarbij te veel persoonsgegevens zichtbaar of hoorbaar zijn.

Eén van die incidenten gaat over een anonieme tipgever. Hij meldde zich eind 2018 bij Pointer omdat hij herleidbaar in beeld was gebracht door de politievlogger en daarmee herkenbaar was voor zijn omgeving. De tipgever wordt door zijn vrienden herkend op een video.

De video, waarin te zien is dat er een woordenwisseling is tussen Robert en Jan-Willem, bereikt niet alleen het Youtube-kanaal van de politievlogger, ook een ander populaire videokanaal gaat ermee aan de haal. En niet alleen van vrienden krijgt Robert de vraag of hij degene is in het filmpje, maar ook zijn werkgever is benieuwd of Robert de persoon is in het filmpje. De stem van hem is niet vervormd, net zoals de naam van zijn werkgever er niet tussenuit wordt gehaald. Ook de stem en naam van zijn vriendin zijn niet onherkenbaar gemaakt.

De politie laat in een schriftelijke reactie weten dat zij rekening houdt met de privacy van burgers en geeft aan dat er wel degelijk eindredactie plaatsvindt op de vlogs van Jan-Willem. Daarnaast zegt de politie ook rekening te houden met de gevolgen voor mensen of locaties bij het plaatsen van een video. De politie gaat verder niet in op de onderzoeksresultaten en de vragen van Pointer.

