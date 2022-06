Politie gaat racisme en discriminatie strenger bestraffen: ‘Moet altijd consequenties hebben’

Aanleiding is volgens Huyzer een recente documentaire van KRO-NCRV waarin (voormalig) agenten met een migratieachtergrond hun beklag doen over de in hun ogen te lakse aanpak van racisme binnen de politie. In een gezamenlijke verklaring van tachtig topfunctionarissen van de Nationale Politie staat dat uit de documentaire ‘een waardevolle les’ moet worden getrokken, aldus NRC.



Korpschef Huyzer stelt dat zij in haar zeventien jaar bij de politie veel ten goede heeft zien veranderen, maar ook dat ‘de harde cultuur van uitsluiting en je conformeren nog steeds aanwezig is. Ik voel het ook als falen dat ik tot nu toe niet in staat ben geweest iedereen bescherming te bieden die dit mooie beroep vol passie en inzet uitoefent.’