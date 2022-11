Politie grijpt in bij verboden ‘complot’-demonstratie op de dam

UpdateDe politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar staan nog zo’n tweehonderd deelnemers aan een protest tegen het kabinet-Rutte, waar eerder op de dag ruim duizend mensen op af kwamen. Onder meer een geluidsinstallatie is in beslag genomen. De bijeenkomst is inmiddels afgelopen.

Ondanks dat de organisatie de demonstratie zondag zelf had afgeblazen, kwamen er toch naar schatting ruim duizend mensen naar de Dam in Amsterdam. Ze stonden er met vlaggen en spandoeken.

De demonstratie is al wekenlang omstreden omdat complotdenker David Icke er in eerste instantie zou spreken. Maar immigratiedienst IND ontzegde hem de toegang tot Nederland. Ook wilde de gemeente Amsterdam dat de bijeenkomst op het Museumplein werd gehouden in plaats van op de Dam.

De groep mensen die toch naar de Dam kwam, liep vanaf daar een ronde door de stad, begeleid door de politie. De demonstranten liepen onder meer over het Rokin en over de Wallen. Daarna keerde de groep weer terug naar De Dam. Een groep van vijftien tot maximaal twintig tegendemonstranten, met de vlag van antifascisten, is door de politie naar de andere kant van de Dam geleid. Behalve wat geschreeuw over en weer leidde dit niet tot escalatie.

Politie greep in

De politie greep in nadat een paar keer was gevraagd de geluidsinstallatie weg te halen. Toen dat niet gebeurde, werd die in beslag genomen. Omdat een groep demonstranten daar of af kwam, riep de politie korte tijd de bijstand van de ME in.

Samen voor Nederland had eerder de demonstratie geannuleerd, waarvoor ook complotdenker David Icke was uitgenodigd. Die werd vorige week de toegang tot het land geweigerd. De komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

De organisatie van de demonstratie zond ook een geluidsfragment uit van complotdenker David Icke. Daarin noemde Icke de situatie rondom zijn verbanning ‘belachelijk’.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) laat zondag weten dat het goed is dat de overheid maatregelen heeft genomen om Icke te verbieden op de Dam te spreken. Een woordvoerder zegt dat er ‘grenzen zijn aan het vrije woord. En vooral voor mensen die de Holocaust ontkennen’, aldus de woordvoerder.

De demonstratie van Samen voor Nederland was gericht tegen het kabinet-Rutte.

Volledig scherm Een protestbord tijdens een demonstratie op de Dam tegen het kabinetsbeleid. De oorspronkelijke demonstratie was door organisator Samen voor Nederland geannuleerd, omdat spreker David Icke toegang tot Nederland is geweigerd. © ANP

