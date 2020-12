Politie grijpt in bij verschillende illegale feesten

updateDe politie heeft vannacht op verschillende plekken in het land illegale feesten beëindigd. Zo was er in Rotterdam een groot feest gaande in een bedrijfspand.

Zo'n honderd feestvierders waren aanwezig in het pand aan de Benthemstraat in het Oude Noorden. Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan dat mensen samenkomen om te feesten. Of er aanhoudingen zijn verricht heeft de politie niet bekendgemaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in Haastrecht bij Gouda greep de politie in bij een illegaal feest. Het feest in een bedrijfspand, waar zo'n twintig man aanwezig was, was groots opgezet. Agenten troffen de feestvierders aan in een ruimte met muziek, feestverlichting en een bar.

Het feest werd kennelijk ook door ouderen gewaardeerd. ,,Zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren", aldus agenten op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Staphorst had vannacht rond drie uur een groep van tientallen jongeren zich verzameld onder een viaduct onder de A28. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en een vuurtje gestookt. Ook in de bossen van het Limburgse Koningsbosch was het raak. Daar hielden jongeren een rave party.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.