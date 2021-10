Politie haalt Telegram-kanalen complotdenkers offline om bedreigingen

Zo deelden complotdenkers Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever er informatie uit hun online Red Pill Journal. Daarin werd onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigd. Hij zou, volgens de drie, betrokken zijn bij een complot over een kindermoord in Bodegraven. De drie mannen zitten inmiddels ook vast. Raatgever werd in juni opgepakt in Siddeburen. Knevel werd aangehouden in zijn woonplaats in Spanje en is inmiddels overgedragen aan Nederland. Kat zit vast in Belfast, Noord-Ierland. Vrijdag gaat daar de rechtszaak over zijn uitlevering naar Nederland verder.