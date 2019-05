Politie hekelt kabinet om niet instellen vuurwerkverbod

Marco Kroon: Video zal me vrijplei­ten van kopstoot

2:03 Voor het eerst sinds de vermeende kopstoot aan een politieagent tijdens carnaval heeft oorlogsheld Marco Kroon in het openbaar gesproken. De jongerenafdeling van de VVD in Den Bosch had de majoor uitgenodigd om een lezing te houden over zijn ervaringen met de media. Aanvankelijk wilde Kroon niets kwijt over zijn aanhouding met carnaval, later liet hij zich toch ontvallen dat er videobeelden zijn die hem zullen vrijpleiten.