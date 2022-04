Politie herkent verdachte met bijnaam ‘Kim Kardashian’ aan zijn ‘brede heupen en dikke billen’

Een 39-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van een reeks inbraken en de bijnaam ‘Kim Kardashian’ zou hebben, is door de politie op zeer bijzondere wijze herkend. Namelijk aan zijn ‘brede heupen’ en ‘dikke billen’. Volgens de politie is de gelijkenis tussen de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid en de verdachte treffend. Afgelopen week stonden de verdachten tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank.

Het is 2017 en het is onrustig in de Haagse wijk Moerwijk. Om de overlast in en verloedering van de Jan Luykenlaan tegen te gaan besluiten de gemeente, politie, justitie en de woningbouwvereniging de handen ineen te slaan. Een van de mensen die extra aandacht zal krijgen is ene Ferdi Y., die volgens de politie een voorbeeldfunctie in de wijk heeft. Jongeren zouden naar hem opkijken. Maar de politie heeft een ander beeld van hem. Getuigen zeggen dat hij drugs verkoopt, hij rijdt hij in een dure auto en hij betaalt schulden bij de Belastingdienst in contanten.

Reden genoeg voor politie en justitie om onderzoek ‘Whale’ op te starten. De groep rond Ferdi Y. wordt heimelijk geobserveerd en telefoons worden afgeluisterd. Ook arresteert de politie een man die vrijwel direct aangeeft meer te weten over het groepje dat zich rond de Jan Luykenlaan ophoudt. Hij vertelt dat ze inbraken plegen door het hele land en daarbij gebruikmaken van (gestolen) bouwzakken. De groep zou met name sigaretten stelen, om die vervolgens door te verkopen. Ook verklaart hij over drugshandel.

Langzaam krijgt de politie een beeld van de zaken waar de groep zich mee bezighoudt. Er wordt een lijst met verdenkingen opgesteld. Zo koppelt de politie hen aan een ‘ripdeal’, waarbij er door drie mannen wordt ingebroken in een woning in Voorburg en ruim 140 kilo hasj wordt meegenomen. En er zijn inbraken in supermarkten, een groothandel en bij een vestiging van de Bruna. Daarbij zijn steeds grote hoeveelheden sigaretten meegenomen; de waarde van de gestolen sigaretten bij de groothandel bedraagt bijna 12.000 euro.

De politie heeft reden te denken dat de 39-jarige Ismail A. betrokken is bij een aantal van die bedrijfsinbraken. Zo wordt hij in februari 2018 aangehouden. Agenten bestuderen de camerabeelden die beschikbaar zijn met extra aandacht, zo blijkt uit een proces-verbaal. Diverse verdachten gaven aan dat Ismail A. bekend staat als ‘de Marokkaan met de dikke kont’ of ‘Kim Kardashian’. In het proces-verbaal schrijft de agent dat hij vervolgens op zoek gaat naar foto’s van Kardashian. ,,Daarop is te zien dat Kim Kardashian brede heupen en dikke billen heeft’.

Vervolgens concludeert de rechercheur in het proces-verbaal dat de verdachte qua postuur sterke overeenkomsten vertoonde met de man die op de beveiligingsbeelden te zien is. ,,Met name de brede heupen en dikke billen van de verdachte vertoonden zeer sterke gelijkenissen met de persoon op deze beelden.’’ Een andere verdachte krijgt de beelden ook te zien. Hij zegt direct. ,,Dat zie je toch, die dikke, dat is A.’’

Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsvindt.

