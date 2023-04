Politie houdt grootscheepse actie om ondermaatse vis in Vlissingen, drie vishandelaren opgepakt

met videoDe politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie vishandelaren aangehouden na een grootscheepse actie bij de vismijn in Vlissingen. Daarbij werden 150 agenten ingezet. De aangehouden handelaren worden verdacht van handel in ondermaatse vis.

Kort na middernacht deed de politie verschillende invallen op vissersschepen die aan de kade bij de vismijn waren afgemeerd. Tientallen agenten controleerden diverse schepen. Ook de bemanning werd onderzocht. Uit voorzorg stond de Mobiele Eenheid paraat.

De invallen volgden uit een onderzoek van de Landelijke Recherche en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,Onze afdeling milieu had gezien dat er een aantal keren zwarte vis aan land was gebracht”, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid.

Het ging om ondermaatse vis, die niet voldoet aan de minimum lengte en waarvan het verboden is om ze te verhandelen. ,,Verschillende personen zijn toen gecontroleerd, waarna het onderzoek is verder gegaan. En dat heeft geresulteerd in de klapdag van afgelopen nacht.”

De politie hield vervolgens drie vishandelaren thuis aan. Hun woonplaatsen zijn nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek in de vismijn nam enkele uren in beslag. Of en hoeveel ondermaatse vis er is aangetroffen, maakt de politie pas later vandaag bekend.

Volledig scherm De politie controleert bij de vismijn in Vlissingen een schip en de bemanning tijdens een grootscheeps onderzoek naar ondermaatse vis. © Provicom

Vernietigd of vermalen

Vissers zijn verplicht hun ondermaatse vis aan boord gescheiden te houden van de vis die wel aan de vereiste minimumlengte heeft. De ondermaatse vis moet na aankomst in de haven net als de maatse vis aan land worden gezet. De ondermaatse vis mag niet voor menselijke consumptie op de vismijn worden verkocht. Ondermaatse vis wordt later vernietigd of bijvoorbeeld verwerkt tot vismeel dat dient als dierenvoer.

De te kleine vis levert niet of nauwelijks wat op. Het is een kostenpost, want de in principe waardeloze vis neemt wel ruimte in aan boord. Als ondermaatse vis door handelaren buiten de officiële wegen om toch wordt verkocht om thuis of in een restaurant op het bord te belanden, valt er zwart wel wat aan te verdienen. Tegen deze illegale praktijken was de actie van vannacht gericht.

Kans op overleven

Sinds jaren geldt voor in de visserij de aanlandplicht. Dat houdt in dat ondermaatse vis en vissen die als bijvangst in de netten belanden meestal niet meer direct overboord gezet mag worden. Alleen als de vis redelijke kans op overleven heeft, mag ondermaatse vis weer de zee in. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Europese teruggooiplannen. De aanlandplicht werd ingevoerd om selectiever vissen te bevorderen, maar dat blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Vrijdagochtend ging alles weer zijn gangetje in de Vlissingse Binnenhaven waar de kotters aan de kade liggen. Vrachtwagens voeren de verse vis af van de visafslag. De schepen worden zoals altijd na een week vissen schoongemaakt. De netten worden op orde gemaakt voor een volgende week vissen op zee. De mannen die hier mee bezig zijn hebben niets meegekregen van de politieactie. Zij zijn, net als altijd, vrijdagmorgen pas begonnen met hun werk op de schepen. De vissers die donderdagavond en -nacht in Vlissingen zijn afgemeerd zijn al naar huis.