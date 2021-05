Politie houdt grote controle in omgeving fruithandel De Groot na nieuwe schietincidenten

Veiligheidsrisicogebied

Vuurwerkbom

De burgemeester heeft deze keuze gemaakt omdat het in de gemeente al meerdere malen ernstig mis is gegaan. Vorig jaar werd er een handgranaat aangetroffen bij een portiekflat en een brandbom geplaatst bij een woning. Vier andere huizen zijn beschoten of raakten beschadigd door het afgaan van een vuurwerkbom. In de afgelopen maanden was het even rustig, tot twee weken geleden. Sindsdien ging het op drie plekken mis. Op 2 mei is er geschoten in Hedel, op 9 mei in Kerkdriel en op 10 mei in Velddriel. Allemaal op adressen die te linken zijn aan De Groot.