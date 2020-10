Politie houdt jongeren voortaan bij licht strafbaar feit buiten het strafrecht

LIVE Verdachte Jos Brech: ‘Nicky was al overleden toen ik hem vond’, familie slikt verklaring niet

28 september Na jaren van zwijgen spreekt verdachte Jos Brech in een videoverklaring over de zaak Nicky Verstappen. Nicky was al dood toen Brech het jongetje in 1998 bij toeval vond, zegt hij daarin. Nicky's familie noemt dat ongeloofwaardig. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dit artikel wordt steeds bijgewerkt, zie ook de tweets onderaan.