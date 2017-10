Politie houdt Stijn (5) de hele nacht wakker

Clubhelden Daar gaat het geld van de Nederlandse Loterij dus heen...

9:57 Contributie betalen is vaak even slikken. Maar zonder ondersteuning van buitenaf zou dat bedrag hoger zijn. Een grote financier van alle sportclubs is de Nederlandse Loterij, die vorig jaar 42 miljoen euro naar sport sluisde. Dáár gaat dus dat geld heen van die loten waarmee we af en toe iets winnen...