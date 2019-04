Politie houdt tientallen gewapende Italiaanse voetbalfans aan

Moeder Lili en Howick: Ik mag eindelijk weer naar mijn kinderen

17:04 Armina Hambartsjumian werd vanochtend totaal verrast door de mededeling dat zij op korte termijn in Nederland wordt herenigd met haar kinderen Lili en Howick. ,,We wisten dat op korte termijn een beslissing zou vallen, maar toen vanochtend het telefoontje kwam was dat toch nog heel onverwacht.”