Politie in Friesland bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes, brandjes in Groningen en Drenthe

Update Politie maakt eind aan illegale feesten in Hoofddorp en Tegelen

10:10 De politie heeft afgelopen nacht illegale feesten beëindigd in Hoofddorp en Tegelen. In eerstgenoemde plaats ging het om ruim 120 personen in een leegstaand fabriekspand, in het andere om zo'n 40 mensen in een bedrijfspand. In beide gevallen moesten de aanwezigen hun identiteitsbewijzen overleggen. Het is nu aan het Openbaar Ministerie (OM) om de bezoekers en organisatie te bekeuren.