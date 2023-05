Politie jaagt op nepcollega’s die al duizenden euro’s roofden van automobilisten

Het gaat volgens de politie om meerdere mannen die afgelopen maart rondreden in een witte BMW zonder herkenbare politiestrepen en zwaailichten. Toch kregen de slachtoffers wel het idee dat ze met echte agenten te maken hadden, blijkt uit een reconstructie die werd getoond in het programma Opsporing verzocht. Zo hielden de rovers een stopbord omhoog - in het Nederlands of Duits - waardoor de veelal buitenlandse autohandelaren dachten met een controle te maken te hebben.

Langs de kant van de weg werden de bestuurders gecontroleerd. Ze moesten zich identificeren, maar kregen ook de vraag of ze drugs of geld bij zich hadden. Een 36-jarige bestuurder van een auto-ambulance uit Roemenië kreeg daardoor op 15 maart bij Uden argwaan. Hij vertelde geld bij zich te hebben om auto’s te kopen, maar stelde voor de bankbiljetten te laten zien op een echt politiebureau. Dat was het moment waarop de nepagenten hun ware aard toonden en de sfeer omsloeg. Het bleken overvallers. Een van hen trok een wapen, haalde hem uit de auto en samen beroofden ze hem van 16.000 euro.

Zoektocht

Tussen 13 en 15 maart zijn zo volgens de politie zeker vijf mensen slachtoffer geworden van de brutale overvallers. Net als de Roemeen moesten ook een aantal mensen uit Kazachstan in een huurauto samen bijna 35.000 euro afstaan. Dat gebeurde bij Veghel. Ook hier reden de daders in een witte BMW. Een andere bestuurder werd door vermoedelijk dezelfde verdachten ‘slechts’ aan de kant gezet en gecontroleerd. Het is dankzij deze controle dat de politie nu denkt te weten om wie het gaat. De bestuurder filmde de auto waar ze in zaten. Met die beelden startten rechercheurs een zoektocht naar waar de auto nog meer was gezien. Ze kwamen onder meer uit bij een tankstation in Zaltbommel. De bestuurder van de auto staat herkenbaar op de beelden, alleen weet de politie nog niet of deze man iets met de berovingen te maken heeft.