‘Politie kneep oogje toe’: ‘s Nachts nog trucks vol pallets naar strand

Het verbaast de brandweerman hogelijk dat de politie niet ingreep. ,,Zijn de bouwers erop aangesproken dat de torens te hoog waren? Als dat zo is en ze deden er niks tegen, waarom is er dan niet opgeschaald? De héle dag zie je agenten op de boulevard staan, die kijken toch niet door een andere bril dan ik? Die kunnen ingrijpen of melding maken: ‘Joh brigadier, er gaat hier iets mis’. ,,Er is gewoon veel te laks gereageerd. Wat moet je ook met zevenhonderd man op het strand? Die drinken echt niet alleen maar sinas. Zodra burgemeester Krikke haar hielen licht, krijgt ze een dikke vinger.’’ De suggestie dat niet is ingegrepen omwille van intimidatie wijzen de gemeente, OM en politie van de hand.



Volgens een politiewoordvoerder is het niet de taak van de politie om de omvang van de houtstapel te controleren. ,,Dat zijn afspraken tussen de gemeente en de organisatie. Daar gaan wij niet over. Wij handhaven alleen maar of het publiek buiten de hekken blijft.’’ Er zijn dan ook géén politiesurveillances geweest om in de gaten te houden of er nog vrachtwagens met pallets aangevoerd werden. ,,Wie daar op toeziet, dat zijn wij niet.’’