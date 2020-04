Politie krijgt 56 tips over diefstal Van Gogh-schilderij uit museum

De kunstroof vond plaats op maandag 30 maart. Op bewakingsbeelden die gisteren zijn vrijgegeven is te zien hoe de man met een motor of scooter naar het museum in Laren reed. Met grof geweld forceert hij de toegangsdeur. Eenmaal binnen slaat hij twee tussendeuren van gewapend glas kapot met een moker. Met het schilderij onder zijn arm loopt hij naar buiten. De beelden van binnen de kunstzaal zijn niet getoond.

Busje en fietser

Net vóór de inbraak rijden een bestelbusje en een fietser voorbij. De politie riep hen gisteren op zich te melden: zij hebben mogelijk iets gezien. Een eerdere oproep leverde nog niets op.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of de chauffeur van het busje of de fietser zich hebben gemeld. In totaal – de kunstroof is eerder al behandeld in Opsporing Verzocht – heeft de politie nu zo’n zeventig tips ontvangen over de roof.

In bruikleen

Het gestolen doek Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar is nog altijd niet terecht. Het doek dat Vincent van Gogh in 1884 schilderde is 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog. Het stuk is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.