Politie krijgt zwarte handboeien die 's nachts minder opvallen

Bij de nieuwe handboeien worden drie sleuteltjes geleverd, in drie verschillende formaten. ,,Bij de oude boei zat maar één klein prutssleuteltje. Dat raakte nog wel eens kwijt. Ook was het soms lastig om de boeien open te maken. Bijvoorbeeld als een verdachte tegenwerkte of als het buiten steenkoud was. Dan is het een opgave met je koude handen dat kleine sleuteltje in het gaatje te prutsen. Ook met handschoenen aan viel dat niet mee.”



Alle 35.000 politiemensen op straat komen in aanmerking voor een nieuwe set handboeien. ,,Ze worden niet allemaal in één keer verspreid”, zegt Hoogebeen. ,,Daar is ook geen aanleiding voor, want de oude handboeien zijn nog steeds prima. Als je een handboei kwijt bent, of hij is stuk, dan bestel je een nieuwe.” De verwachting is dat jaarlijks 5.000 tot 6.000 nieuwe handboeien worden verstrekt.