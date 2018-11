Politie moet 16.000 zaken laten vallen door personeelstekort

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het gaat om aangiftes en registraties van misdrijven waarbij er wel kans is dat de politie ze kan oplossen, omdat er voldoende aanknopingspunten zijn.

Op dit moment heeft de politie zeker 40.000 zaken in behandeling. Daarnaast liggen nog bijna 23.000 nieuwe zaken op de plank. Dat zijn bijvoorbeeld winkelovervallen of geweldszaken, waarvoor nu nog geen capaciteit is. Deze worden nog niet opgepakt door gebrek aan rechercheurs. ,,Dat is vervelend, voor de mensen die aangifte doen en voor onze rechercheurs, want je wil zaken oplossen”, zegt de woordvoerder die stelt dat het aantal gestopte onderzoeken al jaren rond dit niveau ligt. ,,Er is altijd meer werk geweest dan we kunnen oppakken. In totaal zijn er jaarlijks zo'n 340.000 zaken waarnaar we onderzoek doen.” Misdrijven met geweld en veel impact worden niet gestaakt, benadrukt de woordvoerder.

Vakbond: ook grote zaken

Volgens politievakbond ACP laat de recherche ook zwaardere zaken noodgedwongen liggen. Voorzitter Gerrit van de Kamp: ,,Ook echt forse zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten. Het is voor het eerst dat de politie getallen neerlegt, maar wij denken dat de werkelijke aantallen hoger liggen. En in voorgaande jaren was het vergelijkbaar of zelfs nog meer.’’