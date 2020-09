Politie: Mogelijke ontvoering Nijmegen blijkt conflict

ING wil af van bedrijf dat geld wegsluisde uit Rusland

21 september ING is bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital bv dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigen berichtgeving van het FD daarover.